Винисиус не получит «Золотой мяч», узнали СМИ. Его обогнал лучший игрок Евро

Источники журналистов утверждают, что именно Родри выиграл голосование. Футболисту 28 лет. В прошедшем сезоне он стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также выиграл чемпионат Англии. Родри (полное имя — Родриго Эрнандес Касканте) выступает на позиции опорного полузащитника. На церемонию вручения «Золотого мяча», которая пройдёт сегодня вечером в Париже, футболист прибыл на костылях, так как ранее получил серьёзную травму.

Ранее стали известны 30 претендентов на «Золотой мяч». В список, в частности, вошли другие игроки «Реала»: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Дани Карвахаль, Тони Кроос, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде. Также были номинированы Эрлинг Холанн и Родри из «Манчестер Сити», футболисты «Барселоны» Ламин Ямаль и Дани Ольмо, Матс Хуммельс из дортмундской «Боруссии», Флориан Вирц, Гранит Джака и Алехандро Гримальдо из «Байера», Адемола Лукман из «Аталанты». В прошлом году обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз стал Лионель Месси. В этом году аргентинец, как и его многолетний конкурент Криштиану Роналду, не попали в шорт-лист. Это случилось впервые с 2003 года.