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2 ноября, 19:12

Футболисты ЦСКА и «Спартака» устроили драку в матче чемпионата России

Драка в матче ЦСКА и «Спартака». Обложка © Telegram / Панк инсайд

Драка в матче ЦСКА и «Спартака». Обложка © Telegram / Панк инсайд

Футболисты ЦСКА и «Спартака», проводящие матч в рамках 14-го тура чемпионата России, устроили драку на поле. Это произошло во втором тайме московского дерби.

Всё началось с нескольких жёстких стыков. Игроки завелись и начали выяснять отношения друг с другом. В ходе заварушки защитник армейцев Виллиан Роша ударил кулаком наотмашь, разбив губу защитнику красно-белых Срджану Бабичу. Арбитр Алексей Сухой показал игроку ЦСКА красную карточку, а после вмешательства VAR удалил с поля футболиста «Спартака» Руслана Литвинова. Жёлтые карточки получили игроки «Спартака» Наиль Умяров и Срджан Бабич.

Сейчас в матче продолжается второй тайм, счёт 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол под занавес первого тайма забил Тео Бонгонда.

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Артур Лапсаков
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