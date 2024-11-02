Футболисты ЦСКА и «Спартака» устроили драку в матче чемпионата России
Драка в матче ЦСКА и «Спартака». Обложка © Telegram / Панк инсайд
Футболисты ЦСКА и «Спартака», проводящие матч в рамках 14-го тура чемпионата России, устроили драку на поле. Это произошло во втором тайме московского дерби.
Всё началось с нескольких жёстких стыков. Игроки завелись и начали выяснять отношения друг с другом. В ходе заварушки защитник армейцев Виллиан Роша ударил кулаком наотмашь, разбив губу защитнику красно-белых Срджану Бабичу. Арбитр Алексей Сухой показал игроку ЦСКА красную карточку, а после вмешательства VAR удалил с поля футболиста «Спартака» Руслана Литвинова. Жёлтые карточки получили игроки «Спартака» Наиль Умяров и Срджан Бабич.
Сейчас в матче продолжается второй тайм, счёт 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол под занавес первого тайма забил Тео Бонгонда.
Ранее Life.ru рассказывал, что бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий занял со своим «Шанхай Шеньхуа» второе место по итогам сезона в чемпионате Китая. Чемпионство завоевал «Шанхай Порт».