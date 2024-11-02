Команда Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» заняла второе место в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» одержал победу над «Чэнду» со счетом 2:1 в последнем, 30-м туре чемпионата Китая по футболу, который прошел в Чэнду.

Под руководством российского тренера Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» занимал вторую строчку в турнирной таблице перед финальным матчем и имел шансы на чемпионский титул. Чемпионом турнира стала команда «Шанхай Порт», которая разгромила «Тяньцзинь Тайгер» со счетом 5:0 на своем поле. «Шанхай Порт» завершил сезон с 78 очками, а «Шанхай Шэньхуа» набрал 77. Третье место занял «Чэнду» с 59 очками.

Леонид Слуцкий официально стал главным тренером «Шанхай Шэньхуа» 1 января 2024 года. В его тренерском штабе работают Олег Яровинский и бывший защитник сборной России Василий Березуцкий. В феврале Слуцкий завоевал свой первый трофей с «Шэньхуа», одержав победу над «Шанхай Порт» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок Китая. В Кубке Китая команда достигла полуфинала, где уступила «Шанхай Порт».