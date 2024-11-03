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3 ноября, 01:34

Миранчук помог «Атланте» вырвать победу над «Интером» Месси и продлить плей-офф

Пас Миранчука помог «Атланте» обыграть «Интер Майами» во втором матче плей-офф

Состав «Атланты Юнайтед» с Алексеем Миранчуком (крайний слева). Обложка © X / Atlanta United FC

Состав «Атланты Юнайтед» с Алексеем Миранчуком (крайний слева). Обложка © X / Atlanta United FC

«Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» во втором матче плей-офф турнира Высшей лиги футбола (MLS) на стадии 1/8 финала. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Деррик Уильямс (58-я минута) и Шанде Силва (90+5). Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился голевой передачей на победный удар. У «Интера» забил Давид Мартинес (40).

Победный гол «Атланты Юнайтед» во втором матче серии плей-офф с «Интер Майами». Видео © X / Atlanta United FC

Третий и решающий матч в серии состоится через неделю в Майами.

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Напомним, первый матч «Интер» выиграл со счётом 2:1. Миранчук тогда сыграл тайм, не отметившись голевым действиями.

Артур Лапсаков
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