Миранчук помог «Атланте» вырвать победу над «Интером» Месси и продлить плей-офф

«Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» во втором матче плей-офф турнира Высшей лиги футбола (MLS) на стадии 1/8 финала. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Деррик Уильямс (58-я минута) и Шанде Силва (90+5). Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился голевой передачей на победный удар. У «Интера» забил Давид Мартинес (40).

Победный гол «Атланты Юнайтед» во втором матче серии плей-офф с «Интер Майами». Видео © X / Atlanta United FC

Третий и решающий матч в серии состоится через неделю в Майами.