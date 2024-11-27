Левандовски третьим после Месси и Роналду забил 100 голов в Лиге чемпионов
Роберт Левандовски. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _rl9
Нападающий испанской «Барселоны» Роберт Левандовски стал третьим в истории футболистом, которому удалось отправить 100 мячей в ворота соперников в матчах Лиги чемпионов. Ранее эту планку преодолевали лишь Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Замкнуть тройку лучших бомбардиров ЛЧ польскому спортсмену удалось в игре с французским «Брестом», что завершилась уверенной победой «Барсы» со счётом 3:0. 100-й мяч Левандовски забил уже на 10-й минуте встречи, а 101-й — в компенсированное время. Ещё один удар реализовал Дани Ольмо.
К рекорду по забитым голам в НХЛ близок и Александр Овечкин, которому осталось забросить всего 27 шайб до лидерства в списке лучших бомбардиров лиги. К несчастью, путь на вершину рейтинга для россиянина осложнила тяжёлая травма — перелом ноги. Капитану «Вашингтона» придётся потратить на восстановление длительный период.