Овечкин сократил отставание от Гретцки до 26 шайб и травмировался в игре с «Ютой»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал потрясающую форму и забросил пять шайб за последние 24 часа в Национальной хоккейной лиге. Теперь его отставание от рекорда Уэйна Гретцки составляет 26 голов.

39-летний Овечкин оформил хет-трик в игре с «Вегас Голден Найтс» в ночь на 18 ноября, а на следующий день отметился дублем в ворота «Юты». Таким образом на счету россиянина сейчас 868 заброшенных шайб, в то время как Гретцки за карьеру поразил ворота соперников 894 раза.

В середине третьего периода Овечкин столкнулся с игроком «Юты» и получил травму. Россиянин не смог продолжить матч и ушёл в раздевалку. Пока характер повреждения неизвестен.

Александр Овечкин получил травму в игре с «Ютой». Видео © X / Sportsnet