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19 ноября, 04:38

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 26 шайб и травмировался в игре с «Ютой»

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал потрясающую форму и забросил пять шайб за последние 24 часа в Национальной хоккейной лиге. Теперь его отставание от рекорда Уэйна Гретцки составляет 26 голов.

39-летний Овечкин оформил хет-трик в игре с «Вегас Голден Найтс» в ночь на 18 ноября, а на следующий день отметился дублем в ворота «Юты». Таким образом на счету россиянина сейчас 868 заброшенных шайб, в то время как Гретцки за карьеру поразил ворота соперников 894 раза.

В середине третьего периода Овечкин столкнулся с игроком «Юты» и получил травму. Россиянин не смог продолжить матч и ушёл в раздевалку. Пока характер повреждения неизвестен.

Александр Овечкин получил травму в игре с «Ютой». Видео © X / Sportsnet

Александр Овечкин сумел повторить достижение Горди Хоу 56-летней давности
Александр Овечкин сумел повторить достижение Горди Хоу 56-летней давности

Канадский голкипер «Юты» Коннор Ингрэм стал 178-м вратарём, кому забивал Овечкин. Это повторение рекорда чешского хоккеиста Яромира Ягра.

Артур Лапсаков
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