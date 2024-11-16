Александр Овечкин сумел повторить достижение Горди Хоу 56-летней давности

Достижение хоккеиста Горди Хоу удалось повторить российскому форварду Александру Овечкину, выступающему за «Вашингтон Кэпиталз». Он смог достичь отметки 20 очков за 16 игр НХЛ в возрастной категории 39+.

Во время матча против «Колорадо Эвеланш», в котором последним было нанесено поражение со счётом 5:2, Овечкин совершил результативную подачу, набрав 20-е очко за сезон. Всего он оформил 10 голов и 10 передач.

Ранее в данной возрастной категории достичь подобного результата удалось только Хоу в 1968 году после отыгранных стартовых 16 матчей. Овечкину это удалось после 19 встреч. На данный момент он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Забив ещё 34 шайбы, форвард побьёт рекорд Гретцки (894 гола).