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16 ноября, 11:35

Александр Овечкин сумел повторить достижение Горди Хоу 56-летней давности

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Достижение хоккеиста Горди Хоу удалось повторить российскому форварду Александру Овечкину, выступающему за «Вашингтон Кэпиталз». Он смог достичь отметки 20 очков за 16 игр НХЛ в возрастной категории 39+.

Во время матча против «Колорадо Эвеланш», в котором последним было нанесено поражение со счётом 5:2, Овечкин совершил результативную подачу, набрав 20-е очко за сезон. Всего он оформил 10 голов и 10 передач.

Ранее в данной возрастной категории достичь подобного результата удалось только Хоу в 1968 году после отыгранных стартовых 16 матчей. Овечкину это удалось после 19 встреч. На данный момент он занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Забив ещё 34 шайбы, форвард побьёт рекорд Гретцки (894 гола).

Овечкин уверенно движется к первой строчке в списке лучших снайперов НХЛ
Овечкин уверенно движется к первой строчке в списке лучших снайперов НХЛ

Напомним, завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо» и «Вашингтон» счётом 5:2 в пользу последнего. Овечкин, выступающий за команду победителей, оформил во время игры результативную передачу.

Мария Любицкая
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