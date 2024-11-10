Овечкин уверенно движется к первой строчке в списке лучших снайперов НХЛ
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин продолжает уверенно сокращать разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в гонке снайперов НХЛ. Обложка © X / Washington Capitals
Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин продолжает уверенно сокращать разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче против «Сент-Луис Блюз» 39-летний Овечкин забросил две шайбы, доведя свой общий счет голов в чемпионатах до 863. Видео © X / Washington Capitals
В последнем матче против «Сент-Луис Блюз» 39-летний Овечкин забросил две шайбы, доведя свой общий счет голов в чемпионатах до 863. Теперь его отделяет всего 31 гол от рекорда Гретцки, который удерживает лидерство с 894 голами в 1487 матчах.
Недавно Овечкин прервал голевую серию и выругался на скамейке. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не смог отличиться в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» и прервал пятиматчевую серию с заброшенными шайбами.