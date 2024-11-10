Овечкин уверенно движется к первой строчке в списке лучших снайперов НХЛ

В матче против «Сент-Луис Блюз» 39-летний Овечкин забросил две шайбы, доведя свой общий счет голов в чемпионатах до 863. Видео © X / Washington Capitals

В последнем матче против «Сент-Луис Блюз» 39-летний Овечкин забросил две шайбы, доведя свой общий счет голов в чемпионатах до 863. Теперь его отделяет всего 31 гол от рекорда Гретцки, который удерживает лидерство с 894 голами в 1487 матчах.