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10 ноября, 04:16

Овечкин уверенно движется к первой строчке в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 31 гола в гонке снайперов НХЛ

Александр Овечкин продолжает уверенно сокращать разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в гонке снайперов НХЛ. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин продолжает уверенно сокращать разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в гонке снайперов НХЛ. Обложка © X / Washington Capitals

Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин продолжает уверенно сокращать разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Сент-Луис Блюз» 39-летний Овечкин забросил две шайбы, доведя свой общий счет голов в чемпионатах до 863. Видео © X / Washington Capitals

В последнем матче против «Сент-Луис Блюз» 39-летний Овечкин забросил две шайбы, доведя свой общий счет голов в чемпионатах до 863. Теперь его отделяет всего 31 гол от рекорда Гретцки, который удерживает лидерство с 894 голами в 1487 матчах.

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Недавно Овечкин прервал голевую серию и выругался на скамейке. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не смог отличиться в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» и прервал пятиматчевую серию с заброшенными шайбами.

Анатолий Цейко
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