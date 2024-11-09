Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 04:55

Овечкин прервал голевую серию из пяти игр и выругался на скамейке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» и прервал пятиматчевую серию с заброшенными шайбами.

Россиянин нанёс пять ударов по воротам соперника, однако отличный матч провёл вратарь «пингвинов» Йоэль Бломквист, отразивший 32 из 34 бросков. Это вызвало бурю эмоций у нападающего «столичных».

Овечкин выругался после того, как не смог забить «Питтсбургу». Видео © Telegram / Сенча со льдом

«Вопрос — когда?» Легендарный Гретцки высказался об идущем за его рекордом Овечкине
«Вопрос — когда?» Легендарный Гретцки высказался об идущем за его рекордом Овечкине

Напомним, матч с «Питтсбургом» закончился для «Вашингтона» поражением со счётом 2:4. Победный гол на счету Евгения Малкина.

Обложка ©

X / Washington Capitals

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar