Овечкин прервал голевую серию из пяти игр и выругался на скамейке

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» и прервал пятиматчевую серию с заброшенными шайбами.

Россиянин нанёс пять ударов по воротам соперника, однако отличный матч провёл вратарь «пингвинов» Йоэль Бломквист, отразивший 32 из 34 бросков. Это вызвало бурю эмоций у нападающего «столичных».

Овечкин выругался после того, как не смог забить «Питтсбургу». Видео © Telegram / Сенча со льдом