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Регион
9 ноября, 03:25

Гол Малкина принёс «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина

«Питтсбург Пингвинз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эрик Карлссон (4-я минута), Майкл Бантинг (7), Евгений Малкин (51) и Ноэль Аччари (59). У проигравших отличились Расмус Сандин (9) и Эндрю Манджипани (37).

Победный гол Евгения Малкина в матче с «Вашингтоном». Видео © X / Pittsburgh Penguins

Для Малкина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне. Капитан «столичных» Александр Овечкин остался без заброшенных шайб впервые за последние шесть игр.

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«Питтсбург» набрал 14 очков после 16 игр и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 18 баллами за 13 матчей идёт четвёртым на Востоке.

Ранее Life.ru рассказывал, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин добрался до отметки в 800 набранных в НХЛ очков. Он стал 11-м россиянином, кому покорилась этот рубеж.

Обложка ©

X / Pittsburgh Penguins

Артур Лапсаков
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