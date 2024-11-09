Гол Малкина принёс «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина

«Питтсбург Пингвинз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эрик Карлссон (4-я минута), Майкл Бантинг (7), Евгений Малкин (51) и Ноэль Аччари (59). У проигравших отличились Расмус Сандин (9) и Эндрю Манджипани (37).

Победный гол Евгения Малкина в матче с «Вашингтоном». Видео © X / Pittsburgh Penguins

Для Малкина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне. Капитан «столичных» Александр Овечкин остался без заброшенных шайб впервые за последние шесть игр.

«Питтсбург» набрал 14 очков после 16 игр и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с 18 баллами за 13 матчей идёт четвёртым на Востоке.