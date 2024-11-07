Овечкин сократил отставание от Гретцки до 33 шайб, забив в пятом матче подряд

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает впечатлять, продлив свою голевую серию до пяти матчей в текущем сезоне НХЛ. В матче с «Нэшвилл Предаторз» 39-летний нападающий забросил шайбу, доведя общее число голов в регулярных чемпионатах до 861.

Гол Александра Овечкина в ворота «Нэшвилл Предаторз». Видео © Х / NHL

Теперь Овечкину осталось всего 33 гола, чтобы догнать легендарного канадца Уэйна Гретцки и приблизиться к первому месту в списке лучших снайперов НХЛ всех времён.