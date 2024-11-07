Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 03:30
7709

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 33 шайб, забив в пятом матче подряд

Гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает впечатлять, продлив свою голевую серию до пяти матчей в текущем сезоне НХЛ. В матче с «Нэшвилл Предаторз» 39-летний нападающий забросил шайбу, доведя общее число голов в регулярных чемпионатах до 861.

Гол Александра Овечкина в ворота «Нэшвилл Предаторз». Видео © Х / NHL

Теперь Овечкину осталось всего 33 гола, чтобы догнать легендарного канадца Уэйна Гретцки и приблизиться к первому месту в списке лучших снайперов НХЛ всех времён.

Ранее Александр продемонстрировал свою результативность в матчах против «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадиенс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз». Это первый раз с марта 2024 года, когда капитан «Вашингтона» забрасывает шайбы в пяти играх подряд.

«Значимый игрок»: Тренер раскрыл преимущества 107-килограммового Александра Овечкина
«Значимый игрок»: Тренер раскрыл преимущества 107-килограммового Александра Овечкина

Впечатляюще результаты российского хоккеиста не остаются незамеченными: капитан «Вашингтон Кэпиталз» был признан звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За семь дней на его счету пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи.

Обложка ©

flickr / Nathan Congleton

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Уэйн Гретцки
  • НХЛ
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar