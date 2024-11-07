Овечкин сократил отставание от Гретцки до 33 шайб, забив в пятом матче подряд
Гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» в матче НХЛ
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает впечатлять, продлив свою голевую серию до пяти матчей в текущем сезоне НХЛ. В матче с «Нэшвилл Предаторз» 39-летний нападающий забросил шайбу, доведя общее число голов в регулярных чемпионатах до 861.
Гол Александра Овечкина в ворота «Нэшвилл Предаторз». Видео © Х / NHL
Теперь Овечкину осталось всего 33 гола, чтобы догнать легендарного канадца Уэйна Гретцки и приблизиться к первому месту в списке лучших снайперов НХЛ всех времён.
Ранее Александр продемонстрировал свою результативность в матчах против «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадиенс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз». Это первый раз с марта 2024 года, когда капитан «Вашингтона» забрасывает шайбы в пяти играх подряд.
Впечатляюще результаты российского хоккеиста не остаются незамеченными: капитан «Вашингтон Кэпиталз» был признан звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За семь дней на его счету пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи.
flickr / Nathan Congleton