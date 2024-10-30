Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в столице США и закончилась со счётом 5:3 (3:1, 1:2, 1:0).

Российский форвард Александр Овечкин принёс команде два гола на 4-й и 6-й минутах. Также по шайбе в ворота противника оформили Коннор Макмайкл, белорусский нападающий Алексей Протас и Ник Дауд. Среди игроков «Рейнджерс» отличились Уилл Кайлли, Крис Крайдер и Филип Хитил.

По результатам проведённой игры Овечкин довёл общее число голов в равных составах в чемпионатах НХЛ до 540 и вышел на чистое третье место рейтинга.