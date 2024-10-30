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30 октября, 06:30

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Adam Hunger

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Adam Hunger

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в столице США и закончилась со счётом 5:3 (3:1, 1:2, 1:0).

Российский форвард Александр Овечкин принёс команде два гола на 4-й и 6-й минутах. Также по шайбе в ворота противника оформили Коннор Макмайкл, белорусский нападающий Алексей Протас и Ник Дауд. Среди игроков «Рейнджерс» отличились Уилл Кайлли, Крис Крайдер и Филип Хитил.

По результатам проведённой игры Овечкин довёл общее число голов в равных составах в чемпионатах НХЛ до 540 и вышел на чистое третье место рейтинга.

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Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин «проиграл» американскому хоккеисту в одном из рейтингов НХЛ. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс вошёл в десятку лучших игроков по количеству шайб в возрасте до 28 лет. В 588 матчах он поразил ворота 371 раз. Россиянин достиг аналогичного результата за 601 игру.

Мария Любицкая
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