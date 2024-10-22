Овечкин «проиграл» американскому хоккеисту в одном из рейтингов НХЛ

Американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс вошёл в десятку лучших хоккеистов по количеству шайб в возрасте до 28 лет. В 588 матчах он забил 371 раз.

При этом, американец достиг такого результата быстрее российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который достиг аналогичного результата за 601 игру. Команда «Торонто» сыграла против «Тампы-Бэй» и обыграла их со счётом 5:2. Именно благодаря этому матчу Мэттьюс попал в топ-10.