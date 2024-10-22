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22 октября, 07:53

Овечкин «проиграл» американскому хоккеисту в одном из рейтингов НХЛ

Американский нападающий Остон Мэттьюс повторил достижение Овечкина

Александр Овечкин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aleksandrovechkinofficial

Александр Овечкин © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aleksandrovechkinofficial

Американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс вошёл в десятку лучших хоккеистов по количеству шайб в возрасте до 28 лет. В 588 матчах он забил 371 раз.

При этом, американец достиг такого результата быстрее российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который достиг аналогичного результата за 601 игру. Команда «Торонто» сыграла против «Тампы-Бэй» и обыграла их со счётом 5:2. Именно благодаря этому матчу Мэттьюс попал в топ-10.

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Лидером десятки считается канадский хоккеист Уэйну Гретцки, который забил до 28 лет 616 шайб в 744 матчах. Недавно Овечкин сократил от него расстояние в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 40 голов. Недавно он забросил 854-ю шайбу.

Полина Никифорова
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