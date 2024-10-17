Малкин вслед за Овечкиным стал вторым россиянином с 500 голами в НХЛ
Евгений Малкин забил 500-й гол за карьеру в рамках чемпионатов НХЛ
Евгений Малкин. Обложка © X / Pittsburgh Penguins
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин достиг знаковой отметки — 500 голов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейная шайба была заброшена в матче против «Баффало Сэйбрз», который проходит в Питтсбурге.
38-летний Малкин стал вторым российским игроком в истории лиги, достигшим этого рубежа. Первым был капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 853 шайбы, что делает его вторым лучшим снайпером в истории НХЛ.
Малкин вошёл в элитный клуб, став 48-м хоккеистом, который забросил 500 шайб в чемпионатах лиги, и сравнялся с легендой НХЛ Лэнни Макдональдом. В числе действующих игроков с подобным достижением также числятся Овечкин, Сидни Кросби (592 гола) и Стивен Стэмкос (555).
Кроме того, Евгений Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», добившимся такого результата, следуя за Марио Лемье (690 голов) и Сидни Кросби.
Ранее россиянин Мичков оформил свой дебютный дубль в НХЛ за «Филадельфию Флайерз». Уроженец Перми забросил две шайбы в ворота соперников в первом периоде всего за 4,5 минуты.