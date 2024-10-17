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17 октября, 03:12

Малкин вслед за Овечкиным стал вторым россиянином с 500 голами в НХЛ

Евгений Малкин забил 500-й гол за карьеру в рамках чемпионатов НХЛ

Евгений Малкин. Обложка © X / Pittsburgh Penguins

Евгений Малкин. Обложка © X / Pittsburgh Penguins

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин достиг знаковой отметки — 500 голов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейная шайба была заброшена в матче против «Баффало Сэйбрз», который проходит в Питтсбурге.

38-летний Малкин стал вторым российским игроком в истории лиги, достигшим этого рубежа. Первым был капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 853 шайбы, что делает его вторым лучшим снайпером в истории НХЛ.

Малкин вошёл в элитный клуб, став 48-м хоккеистом, который забросил 500 шайб в чемпионатах лиги, и сравнялся с легендой НХЛ Лэнни Макдональдом. В числе действующих игроков с подобным достижением также числятся Овечкин, Сидни Кросби (592 гола) и Стивен Стэмкос (555).

Кроме того, Евгений Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», добившимся такого результата, следуя за Марио Лемье (690 голов) и Сидни Кросби.

Малкин оказался в шаге от снайперского «клуба 500» в НХЛ после победы над «Монреалем»
Малкин оказался в шаге от снайперского «клуба 500» в НХЛ после победы над «Монреалем»

Ранее россиянин Мичков оформил свой дебютный дубль в НХЛ за «Филадельфию Флайерз». Уроженец Перми забросил две шайбы в ворота соперников в первом периоде всего за 4,5 минуты.

Анатолий Цейко
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