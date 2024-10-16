Хоккейный вундеркинд из России мощно ворвался в НХЛ с дебютным дублем
Россиянин Мичков оформил первый дубль в НХЛ за «Филадельфию Флайерз»
Матвей Мичков. Обложка © X / Philadelphia Flyers
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забил дебютный гол в НХЛ, а затем оформил и первый дубль в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Перми забросил две шайбы в ворота соперников в первом периоде за всего 4,5 минуты.
19-летний российский вундеркинд открыл счёт на 5-й минуте встречи, атаковав голкипера из-за ворот. Следующий эпизод произошёл уже на 10-й минуте гостевого матча: Мичков отправил шайбу в цель точным ударом под острым углом. Оба гола воспитанник СКА забил при игре в большинстве.
Первые голы Матвея Мичкова в НХЛ. Видео © X / Philadelphia Flyers
К концу первой двадцатиминутки «Филадельфия Флайерз» лидировала со счётом 2:0. Во втором периоде игроки «Эдмонтона» Адам Хенрик и Коннор Браун полностью сократили отставание, а под его конец Джетт Лучанко вновь вывел гостей вперёд.
Об уходе Мичкова из петербургского СКА ради спортивной карьеры в НХЛ стало известно в июне 2024 года, а уже 1 июля нападающий подписал трёхлетний контракт с клубом из Филадельфии. Годом ранее именно «Флайерз» выбрали россиянина на ежегодном драфте.