Хоккейный вундеркинд из России мощно ворвался в НХЛ с дебютным дублем

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забил дебютный гол в НХЛ, а затем оформил и первый дубль в матче против «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Перми забросил две шайбы в ворота соперников в первом периоде за всего 4,5 минуты.

19-летний российский вундеркинд открыл счёт на 5-й минуте встречи, атаковав голкипера из-за ворот. Следующий эпизод произошёл уже на 10-й минуте гостевого матча: Мичков отправил шайбу в цель точным ударом под острым углом. Оба гола воспитанник СКА забил при игре в большинстве.

Первые голы Матвея Мичкова в НХЛ. Видео © X / Philadelphia Flyers