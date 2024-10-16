Овечкин отдал 700-ю голевую передачу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 700-й голевой передачей в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс».

Россиянин отметился в игре двумя ассистами, которые стали для него 699-м и 700-м. Для достижения этой отметки 39-летнему хоккеисту потребовалось 1428 матчей.

Александр Овечкин отдал 700 голевых передач в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals