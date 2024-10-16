Овечкин отдал 700-ю голевую передачу в НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 700-й голевой передачей в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс».
Россиянин отметился в игре двумя ассистами, которые стали для него 699-м и 700-м. Для достижения этой отметки 39-летнему хоккеисту потребовалось 1428 матчей.
Александр Овечкин отдал 700 голевых передач в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals
Минувшей ночью ассистентский хет-трик оформил нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин вошёл в историю клуба, став четвёртым игроком, набравшим несколько очков в трёх играх подряд на старте сезона.