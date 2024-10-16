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16 октября, 00:43

Овечкин отдал 700-ю голевую передачу в НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 700-й голевой передачей в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс».

Россиянин отметился в игре двумя ассистами, которые стали для него 699-м и 700-м. Для достижения этой отметки 39-летнему хоккеисту потребовалось 1428 матчей.

Александр Овечкин отдал 700 голевых передач в НХЛ. Видео © X / Washington Capitals

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Минувшей ночью ассистентский хет-трик оформил нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин вошёл в историю клуба, став четвёртым игроком, набравшим несколько очков в трёх играх подряд на старте сезона.

Артур Лапсаков
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