Панарин отдал три голевых передачи и вошёл в уникальную историю «Рейнджерс»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, прошедшем в Нью-Йорке. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев площадки.

Первый период начался с гола Алекси Лафренье на 12-й минуте, но «Детройт» успел отыграться до конца первого периода благодаря шайбе Дилана Ларкина на 20-й минуте. Во втором периоде Крис Крайдер вывел «Рейнджерс» вперёд, забросив шайбу на 38-й минуте, а в заключительном третьем периоде Райлли Смит и Мика Зибанеджад закрепили преимущество команды.

Первая голевая передача Артемия Панарина в матче с «Детройтом». Видео © X / New York Rangers

Российский нападающий Артемий Панарин стал ключевым игроком встречи, отметившись тремя голевыми передачами и получив звание второй звезды матча. Россиянин вошёл в историю клуба, став четвёртым игроком, набравшим несколько очков в трёх играх подряд на старте сезона. На данный момент у него семь очков (два гола и пять передач).