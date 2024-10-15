Панарин отдал три голевых передачи и вошёл в уникальную историю «Рейнджерс»
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Детройт» в НХЛ
Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers
Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, прошедшем в Нью-Йорке. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев площадки.
Первый период начался с гола Алекси Лафренье на 12-й минуте, но «Детройт» успел отыграться до конца первого периода благодаря шайбе Дилана Ларкина на 20-й минуте. Во втором периоде Крис Крайдер вывел «Рейнджерс» вперёд, забросив шайбу на 38-й минуте, а в заключительном третьем периоде Райлли Смит и Мика Зибанеджад закрепили преимущество команды.
Первая голевая передача Артемия Панарина в матче с «Детройтом». Видео © X / New York Rangers
Российский нападающий Артемий Панарин стал ключевым игроком встречи, отметившись тремя голевыми передачами и получив звание второй звезды матча. Россиянин вошёл в историю клуба, став четвёртым игроком, набравшим несколько очков в трёх играх подряд на старте сезона. На данный момент у него семь очков (два гола и пять передач).
Напомним, Артемий Панарин ударно провёл прошлый сезон, отказавшись перед его началом от смартфона. В начале 2024 года россиянин даже отказался от участия в Матче звёзд, объяснив это ожиданием рождения второго ребёнка от Алисы Знарок. В итоге «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили будущим чемпионам «Флориде Пантерз».