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15 октября, 03:00

Панарин отдал три голевых передачи и вошёл в уникальную историю «Рейнджерс»

Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Детройт» в НХЛ

Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers

Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, прошедшем в Нью-Йорке. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев площадки.

Первый период начался с гола Алекси Лафренье на 12-й минуте, но «Детройт» успел отыграться до конца первого периода благодаря шайбе Дилана Ларкина на 20-й минуте. Во втором периоде Крис Крайдер вывел «Рейнджерс» вперёд, забросив шайбу на 38-й минуте, а в заключительном третьем периоде Райлли Смит и Мика Зибанеджад закрепили преимущество команды.

Первая голевая передача Артемия Панарина в матче с «Детройтом». Видео © X / New York Rangers

Российский нападающий Артемий Панарин стал ключевым игроком встречи, отметившись тремя голевыми передачами и получив звание второй звезды матча. Россиянин вошёл в историю клуба, став четвёртым игроком, набравшим несколько очков в трёх играх подряд на старте сезона. На данный момент у него семь очков (два гола и пять передач).

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Напомним, Артемий Панарин ударно провёл прошлый сезон, отказавшись перед его началом от смартфона. В начале 2024 года россиянин даже отказался от участия в Матче звёзд, объяснив это ожиданием рождения второго ребёнка от Алисы Знарок. В итоге «Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили будущим чемпионам «Флориде Пантерз».

Артём Гапоненко
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