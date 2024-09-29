Звёздный игрок НХЛ Панарин назвал безответственным своё интервью с критикой властей РФ

Спортсмен хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назвал безответственным интервью, которое он давал в 2019 году. Тогда нападающий критиковал власти и судебную систему России.

«Сожалею ли я о том интервью? Можно просто безответственно навязать неправильное мнение. Тогда я в судах ни в каких не был – ни в Америке, ни в России», — подчеркнул спортсмен в интервью ютуб-каналу «Респиратор Бабушкина».

Панарин выразил недоумение по поводу, того что он тогда хотел сравнить. Хоккеист добавил, что не знает, как договориться даже с самим собой. По его словам, мнение можно выразить, но делать это надо «на кухне».

«Представляете, многие молодые ребята 12–14 лет, для которых я являюсь успешным хоккеистом, начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Но это же просто глупость», — указал спортсмен.