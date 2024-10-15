Малкин оказался в шаге от снайперского «клуба 500» в НХЛ после победы над «Монреалем»

«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Монреаль Канадиенс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Первой звездой игры стал российский хоккеист нападающий Евгений Малкин, который забросил одну шайбу и сделал два ассиста.

Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей. У «хабсов» отличились Юрай Слафковски, Эмиль Хейнеман и Кейден Гуле, у победителей — Ларс Эллер, Кевин Хейз, Рикард Ракелль, Крис Летанг и Евгений Малкин. Россиянин оформил гол в пустые ворота соперников за минуту до окончания игры. Эта шайба стала для воспитанника магнитогорского «Металлурга» 499-й в НХЛ.

Гол Малкина в пустые ворота. Видео © X / NHL Goals