Малкин оказался в шаге от снайперского «клуба 500» в НХЛ после победы над «Монреалем»
Евгений Малкин принёс «Питтсбургу» победу над «Монреалем» и стал первой звездой
Евгений Малкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / penguins
«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Монреаль Канадиенс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Первой звездой игры стал российский хоккеист нападающий Евгений Малкин, который забросил одну шайбу и сделал два ассиста.
Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей. У «хабсов» отличились Юрай Слафковски, Эмиль Хейнеман и Кейден Гуле, у победителей — Ларс Эллер, Кевин Хейз, Рикард Ракелль, Крис Летанг и Евгений Малкин. Россиянин оформил гол в пустые ворота соперников за минуту до окончания игры. Эта шайба стала для воспитанника магнитогорского «Металлурга» 499-й в НХЛ.
Гол Малкина в пустые ворота. Видео © X / NHL Goals
Отличился в ночь на 15 октября и ещё один российский хоккеист — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В матче против «Детройт Ред Уингз» спортсмен сделал три голевые передачи. Ассистентский хет-трик принёс ему титул второй звезды встречи.