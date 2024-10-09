Овечкин лишился звания главной звезды НХЛ по деньгам

Российский хоккеист Александр Овечкин, который в 2023 году стал самым высокооплачиваемым спортсменом в НХЛ, лишился указанного статуса. В рейтинге 2024-го капитан «Вашингтон Кэпиталз» оказался лишь на третьей строчке с годовым доходом 16 миллионов долларов, сообщает Forbes.

Теперь во главе списка форвард «Торонто Мэйпл Лифс» и рекордсмен по голам за один сезон НХЛ в XXI веке Остон Мэттьюс, заработавший за год 21,7 миллиона долларов, не в последнюю очередь благодаря солидному контракту. Второе место досталось канадцу Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш», чей доход составил 19,5 миллиона. Третью позицию с Овечкиным разделил нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.