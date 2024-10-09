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9 октября, 20:48

Овечкин лишился звания главной звезды НХЛ по деньгам

Forbes: Александр Овечкин перестал быть самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals

Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals

Российский хоккеист Александр Овечкин, который в 2023 году стал самым высокооплачиваемым спортсменом в НХЛ, лишился указанного статуса. В рейтинге 2024-го капитан «Вашингтон Кэпиталз» оказался лишь на третьей строчке с годовым доходом 16 миллионов долларов, сообщает Forbes.

Теперь во главе списка форвард «Торонто Мэйпл Лифс» и рекордсмен по голам за один сезон НХЛ в XXI веке Остон Мэттьюс, заработавший за год 21,7 миллиона долларов, не в последнюю очередь благодаря солидному контракту. Второе место досталось канадцу Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш», чей доход составил 19,5 миллиона. Третью позицию с Овечкиным разделил нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Названы самые высокооплачиваемые футболисты западного полушария
Названы самые высокооплачиваемые футболисты западного полушария

А ранее Forbes также назвал имена самых высокооплачиваемых мировых лидеров. Возглавил топ с зарплатой 1,69 миллиона долларов в год премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг. Втрое меньше получает президент Швейцарии Виола Амхерд — она на втором месте. «Бронза» же досталась премьеру Австралии Энтони Албанизу.

Илья Пушкарев
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