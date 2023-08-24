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23 августа, 22:43

Рекорд для НХЛ: Нападающий "Торонто" Мэттьюс будет получать $13,25 млн в год

"Торонто": Мэттьюс подписал рекордный для НХЛ контракт на $13,25 млн в год

<p>Нападающий американской команды НХЛ "Торонто" 25-летний Остон Мэттьюс. Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%81,_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Auston_Matthews_9.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Azadeh Kashani</a></p>

Нападающий американской команды НХЛ "Торонто" 25-летний Остон Мэттьюс. Обложка © Wikipedia / Azadeh Kashani

Нападающий американской команды НХЛ "Торонто" 25-летний Остон Мэттьюс подписал новый контракт с клубом, согласно которому ему будут в среднем платить $13,25 млн в год. Информация опубликована на официальном сайте лиги.

Новое соглашение вступит в силу с сезона 2024/25, оно рассчитано на четыре года. Гонорар Мэттьюса побил рекорд канадского нападающего "Колорадо" Натана Маккиннона, который получает в среднем $12,6 млн в год.

Мэттьюс за восемь сезонов в НХЛ провёл 481 матч в регулярном чемпионате, где набрал 542 очка. В 50 играх плей-офф на его счету 44 очка. По итогам сезона 2021/22 хоккеист стал обладателем "Харт Трофи" как самый ценный игрок регулярного чемпионата НХЛ. В первом сезоне его признали лучшим новичком, вручив "Колдер Трофи", а в сезонах 2020/21 и 2021/22 он был лучшим снайпером регулярного чемпионата.

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Анатолий Симоненко
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