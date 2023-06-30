Стало известно общее число российских игроков, выбранных на драфте НХЛ в 2023 году
На драфте НХЛ 2023 года выбрали 19 российских хоккеистов
Стало известно общее число российских игроков, выбранных на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. На церемонии драфта НХЛ – 2023, которая завершилась в Нашвилле, закрепили 19 спортсменов из России.
Данный показатель — четвёртый результат среди всех национальностей на драфте-2023. На первом месте оказались канадцы — 87 человек, на втором американцы — 49 игроков, на третьем — шведы (25).
Итоговый список российских игроков драфта-2023.
6. "Аризона" — Дмитрий Симашев (защитник "Локомотива").
7. "Филадельфия" — Матвей Мичков (нападающий СКА).
12. "Аризона" — Даниил Бут (нападающий "Локомотива").
31. "Колорадо" — Михаил Гуляев (защитник "Авангарда").
44. "Чикаго" — Роман Канцеров (нападающий "Металлурга").
80. "Калгари" — Айдар Суниев (нападающий "Пентиктон Вис").
87. "Филадельфия" — Егор Заврагин (вратарь "Югры").
100. "Каролина" — Александр Рыков (нападающий "Трактора").
110. "Монреаль" — Богдан Конюшков (защитник "Торпедо").
126. "Каролина" — Станислав Яровой (нападающий "Витязя").
142. "Питтсбург" — Михаил Ильин (нападающий "Северстали").
144. "Монреаль" — Евгений Волохин (вратарь "Югры").
155. "Колорадо" — Никита Ишимников (защитник "Автомобилиста").
158. "Каролина" — Руслан Хажеев (вратарь "Трактора").
63. "Каролина" — Тимур Муханов (нападающий "Северстали").
176. "Калгари" — Егор Егоров (вратарь "Динамо" М).
202. "Сент-Луис" — Никита Сысуев (нападающий "Спартака").
203. "Сан-Хосе" — Егор Римашевский (нападающий "Динамо" М).
222. "Каролина" — Егор Вельмакин (вратарь "Бурана").
Первым номером драфта НХЛ 2023 года стал канадец Коннор Бедард. Его ожидаемо выбрал "Чикаго". Вторым "Анахайм" забрал шведского форварда Лео Карлссона, третьим "Коламбус" задрафтовал канадского нападающего Адама Фантилли.
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