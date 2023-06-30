Стало известно общее число российских игроков, выбранных на драфте НХЛ в 2023 году

Стало известно общее число российских игроков, выбранных на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. На церемонии драфта НХЛ – 2023, которая завершилась в Нашвилле, закрепили 19 спортсменов из России.

Данный показатель — четвёртый результат среди всех национальностей на драфте-2023. На первом месте оказались канадцы — 87 человек, на втором американцы — 49 игроков, на третьем — шведы (25).

Итоговый список российских игроков драфта-2023.

6. "Аризона" — Дмитрий Симашев (защитник "Локомотива"). 7. "Филадельфия" — Матвей Мичков (нападающий СКА). 12. "Аризона" — Даниил Бут (нападающий "Локомотива"). 31. "Колорадо" — Михаил Гуляев (защитник "Авангарда"). 44. "Чикаго" — Роман Канцеров (нападающий "Металлурга"). 80. "Калгари" — Айдар Суниев (нападающий "Пентиктон Вис"). 87. "Филадельфия" — Егор Заврагин (вратарь "Югры"). 100. "Каролина" — Александр Рыков (нападающий "Трактора"). 110. "Монреаль" — Богдан Конюшков (защитник "Торпедо"). 126. "Каролина" — Станислав Яровой (нападающий "Витязя"). 142. "Питтсбург" — Михаил Ильин (нападающий "Северстали"). 144. "Монреаль" — Евгений Волохин (вратарь "Югры"). 155. "Колорадо" — Никита Ишимников (защитник "Автомобилиста"). 158. "Каролина" — Руслан Хажеев (вратарь "Трактора"). 63. "Каролина" — Тимур Муханов (нападающий "Северстали"). 176. "Калгари" — Егор Егоров (вратарь "Динамо" М). 202. "Сент-Луис" — Никита Сысуев (нападающий "Спартака"). 203. "Сан-Хосе" — Егор Римашевский (нападающий "Динамо" М). 222. "Каролина" — Егор Вельмакин (вратарь "Бурана").