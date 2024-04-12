Названы самые высокооплачиваемые футболисты западного полушария

Бразильская газета O Tempo составила список выступающих в Северной и Южной Америке футболистов с самой большой годовой зарплатой. Топ возглавил аргентинец Лионель Месси.

Доход форварда "Интер Майами" оценивается в 20,4 миллиона долларов. На втором месте расположился итальянец Лоренцо Инсинье с годовой зарплатой 15,4 миллиона, а замыкает тройку вингер клуба "Чикаго Файр" Джердан Шакири — его баланс каждый год пополняется на 8,1 миллиона долларов.