Названы самые высокооплачиваемые футболисты западного полушария
O Tempo: Месси возглавил топ самых высокооплачиваемых футболистов Америки
Лионель Месси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leomessi
Бразильская газета O Tempo составила список выступающих в Северной и Южной Америке футболистов с самой большой годовой зарплатой. Топ возглавил аргентинец Лионель Месси.
Доход форварда "Интер Майами" оценивается в 20,4 миллиона долларов. На втором месте расположился итальянец Лоренцо Инсинье с годовой зарплатой 15,4 миллиона, а замыкает тройку вингер клуба "Чикаго Файр" Джердан Шакири — его баланс каждый год пополняется на 8,1 миллиона долларов.
На обратном конце списка — колумбиец Рафаэль Борре ($4,6 млн), француз Андре-Пьер Жиньяк ($4,6 млн) и испанец Серхио Каналес ($5 млн). Середину же рейтинга занял бывший форвард "Зенита" Себастьян Дриусси с годовым доходом 6 миллионов долларов.
Ранее Месси был удостоен целого списка почётных званий. Осенью прошлого года аргентинца назвали лучшим футболистом XXI века, зимой он стал спортсменом года по версии журнала Time, а в январе 2024-го ФИФА в третий раз признала Месси лучшим игроком года.