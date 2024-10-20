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20 октября, 01:09

До Гретцки осталось 40: Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Александр Овечкин забросил 854-ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки

Александр Овечкин и Дилан Строум. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин и Дилан Строум. Обложка © X / Washington Capitals

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 40 голов.

В матче против «Нью-Джерси Девилз» 39-летний Овечкин забросил 854-ю шайбу, которая стала для него первой в новом сезоне. Напомним, Гретцки установил рекорд НХЛ, забив 894 гола в 1487 матчах.

Гол Александра Овечкина в ворота «Нью-Джерси Девилз». Видео © X / Washington Capitals

Сейчас в матче продолжается третий период и «Вашингтон» ведёт со счётом 5:3.

Малкин вслед за Овечкиным стал вторым россиянином с 500 голами в НХЛ
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Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 700-й голевой передачей в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс».

Артём Гапоненко
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