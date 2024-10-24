«Значимый игрок»: Тренер раскрыл преимущества 107-килограммового Александра Овечкина
Тренер Плющев: Стокилограммовый вес Овечкина — нормальная ситуация в хоккее
Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals
Известный российский хоккеист Александр Овечкин после достижения веса в 107 кг стал считаться одним из самых тяжёлых игроков НХЛ и даже попал в соответствующий рейтинг сайта The Athletic. Однако вес выше 100 кг считается нормальным в хоккее, уверен тренер Владимир Плющев.
В беседе с Инфо24 специалист раскрыл преимущества набравшего массу игрока «Вашингтон Кэпиталз». По его словам, Овечкин на льду смотрится вполне органично. Хоккеист ценится своей командой именно как мощный и сильный нападающий, подчеркнул тренер.
«Я думаю, Александр достаточно значимый игрок для своей команды и определять его только по росту и весовым показателям — это я считаю глупо. <...> Главное мастерство, а мастерством Овечкин обладает», — заявил эксперт.
Ранее Life.ru сообщал, что Овечкин «проиграл» американскому хоккеисту в одном из рейтингов НХЛ. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс вошёл в десятку лучших игроков по количеству шайб в возрасте до 28 лет. В 588 матчах он поразил ворота 371 раз. Россиянин достиг аналогичного результата за 601 игру.