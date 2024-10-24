«Значимый игрок»: Тренер раскрыл преимущества 107-килограммового Александра Овечкина

Известный российский хоккеист Александр Овечкин после достижения веса в 107 кг стал считаться одним из самых тяжёлых игроков НХЛ и даже попал в соответствующий рейтинг сайта The Athletic. Однако вес выше 100 кг считается нормальным в хоккее, уверен тренер Владимир Плющев.

В беседе с Инфо24 специалист раскрыл преимущества набравшего массу игрока «Вашингтон Кэпиталз». По его словам, Овечкин на льду смотрится вполне органично. Хоккеист ценится своей командой именно как мощный и сильный нападающий, подчеркнул тренер.

«Я думаю, Александр достаточно значимый игрок для своей команды и определять его только по росту и весовым показателям — это я считаю глупо. <...> Главное мастерство, а мастерством Овечкин обладает», — заявил эксперт.