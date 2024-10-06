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6 октября, 11:27

«Делите на два»: Овечкин рассказал, сколько на самом деле зарабатывает в США

Овечкин заявил, что не меньше половины заработанных денег отдаёт на налоги

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл подробности о собственном заработке. Информацию передаёт «Матч ТВ». Так, 1 июля наш соотечественник получил подписной бонус в размере шести миллионов долларов, и его общий заработок составил 144,2 милллиона. Таким образом, Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ, обогнав капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, успевшего получить 141,3 миллиона.

Овечкин заявил, что примерно половина от заработанных денег у него уходит на оплату налогов. «То, что про меня пишут, всё время делите на два», — пояснил он.

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Ранее Овечкин прокомментировал возможность участия россиян на Олимпийских играх в нейтральном статусе. По его мнению, спортсмены, которые участвуют на Играх без гимна и флага России не заслуживают осуждения.

Мария Любицкая
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