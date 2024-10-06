«Делите на два»: Овечкин рассказал, сколько на самом деле зарабатывает в США

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин раскрыл подробности о собственном заработке. Информацию передаёт «Матч ТВ». Так, 1 июля наш соотечественник получил подписной бонус в размере шести миллионов долларов, и его общий заработок составил 144,2 милллиона. Таким образом, Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ, обогнав капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, успевшего получить 141,3 миллиона.

Овечкин заявил, что примерно половина от заработанных денег у него уходит на оплату налогов. «То, что про меня пишут, всё время делите на два», — пояснил он.