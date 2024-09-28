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28 сентября, 08:34

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл клубу «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче НХЛ. Матч закончился со счётом 8:4, не помогла вашингтонской команде даже забитая Александром Овечкиным шайба.

Гол Овечкину удалось забить уже на седьмой минуте. Хоккеист вышел на лёд во второй раз в этом сезоне. Шайбы у «Вашингтона» также забросили Якуб Врана, Дилан Строум и Джейкоб Чичран. И если в первом периоде командам удалось сыграть на равных (2:2), то во втором и третьем «Коламбус» вырвался вперёд (3:1, 3:1).

Овечкин забивает гол в матче с «Коламбусом». Видео © nhl.com

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Ранее Овечкин прокомментировал возможность участия россиян на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Он считает, что спортсменов, которые участвуют на Играх без гимна и флага России не стоит осуждать.

Полина Никифорова
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