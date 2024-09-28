Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

Гол Овечкину удалось забить уже на седьмой минуте. Хоккеист вышел на лёд во второй раз в этом сезоне. Шайбы у «Вашингтона» также забросили Якуб Врана, Дилан Строум и Джейкоб Чичран. И если в первом периоде командам удалось сыграть на равных (2:2), то во втором и третьем «Коламбус» вырвался вперёд (3:1, 3:1).