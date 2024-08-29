Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 12:29

Хоккеисту Овечкину не хочется видеть Павла Дурова в тюрьме

Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Прославленный российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил поддержку основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, у которого возникли проблемы с законом во Франции.

«Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», — цитирует Овечкина портал Sport24.

Кремль готов помогать Дурову как гражданину РФ
Кремль готов помогать Дурову как гражданину РФ

Напомним, что во Франции Павлу Дурову вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Его задержание спецслужбами в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Под натиском общественного мнения суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но взамен предприниматель российского происхождения должен заплатить залог в пять миллионов евро. Более того, он будет находиться под надзором и не сможет выехать заграницу.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Павел Дуров
  • Задержание Павла Дурова
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров