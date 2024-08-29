Хоккеисту Овечкину не хочется видеть Павла Дурова в тюрьме
Хоккеист Александр Овечкин. Обложка © Сергей Булкин/ТАСС
Прославленный российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил поддержку основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, у которого возникли проблемы с законом во Франции.
«Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», — цитирует Овечкина портал Sport24.
Напомним, что во Франции Павлу Дурову вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Его задержание спецслужбами в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Под натиском общественного мнения суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но взамен предприниматель российского происхождения должен заплатить залог в пять миллионов евро. Более того, он будет находиться под надзором и не сможет выехать заграницу.