Хоккеисту Овечкину не хочется видеть Павла Дурова в тюрьме

Прославленный российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил поддержку основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, у которого возникли проблемы с законом во Франции.

«Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме. Дай бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», — цитирует Овечкина портал Sport24.