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Овечкин "не видит ничего плохого" в участии россиян на ОИ в нейтральном статусе

10 августа, 16:14
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Капитан "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Александр Овечкин не считает, что участвующие в Олимпийских Играх спортсмены из России заслуживают порицания. По его мнению, нет ничего зазорного в том, что отправиться на соревнования пусть даже в нейтральном статусе.

"Если взять тот же Пекин [Олимпийские игры 2022 года], когда все были в нейтральном статусе, их же никто не осуждал? Не вижу ничего плохого",ответил он на вопрос журналиста издания "Чемпионат".

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Ранее сообщалось, что никто из российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде-2024, не поедет на церемонию закрытия Игр 11 августа. Всего в соревнованиях участвовали 15 россиян. По решению МОК, они выступали в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева смогли взять серебро в парном разряде. Остальные атлеты остались без наград.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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