Гол и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Коламбус»

Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу «Вашингтона». Во время игры отличились Алексей Протас, Коннор Макмайкл, Эндрю Манджапане, Ник Дауд и Дилан Строум. Среди спортсменов команды противника выделились Дэймон Сиверсон и Кевин Лабанк.

Кроме того, во время игры Овечкину удалось реализовать две голевые передачи, существенно повлиявшие на ход игры. Шайба, заброшенная Овечкиным в матче с «Коламбусом», стала для россиянина шестой в первых десяти играх текущего сезона. В последний раз он демонстрировал подобную результативность в сезоне-2021/22, по итогам которого российский форвард забросил 50 шайб в 77 играх.