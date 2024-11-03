Гол и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Коламбус»
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP / Nick Wass
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает хоккеист Александр Овечкин, нанесли поражение «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин оформил гол и две передачи.
Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу «Вашингтона». Во время игры отличились Алексей Протас, Коннор Макмайкл, Эндрю Манджапане, Ник Дауд и Дилан Строум. Среди спортсменов команды противника выделились Дэймон Сиверсон и Кевин Лабанк.
Кроме того, во время игры Овечкину удалось реализовать две голевые передачи, существенно повлиявшие на ход игры. Шайба, заброшенная Овечкиным в матче с «Коламбусом», стала для россиянина шестой в первых десяти играх текущего сезона. В последний раз он демонстрировал подобную результативность в сезоне-2021/22, по итогам которого российский форвард забросил 50 шайб в 77 играх.
Ранее российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин достиг знаковой отметки — 500 голов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейная шайба была заброшена в матче против «Баффало Сэйбрз».