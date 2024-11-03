Овечкин сократил отставание от Гретцки до 35 голов в гонке лучших снайперов НХЛ
Александр Овечкин. Обложка © flickr / Nathan Congleton
Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», забросил шайбу в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» (идёт второй период, счёт 5:1).
Гол Александра Овечкина в ворота «Коламбус Блю Джекетс». Видео © Х / Washington Capitals
Счёт в матче открыл белорусский нападающий Алексей Протас. Овечкин также внёс вклад в этот гол, отдав результативную передачу.
Теперь количество шайб, заброшенных Овечкиным в регулярных сезонах НХЛ, достигло 859. По этому показателю в истории лиги он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.
Ранее российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин достиг знаковой отметки — 500 голов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейная шайба была заброшена в матче против «Баффало Сэйбрз».