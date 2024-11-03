Овечкин сократил отставание от Гретцки до 35 голов в гонке лучших снайперов НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», забросил шайбу в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» (идёт второй период, счёт 5:1).

Гол Александра Овечкина в ворота «Коламбус Блю Джекетс». Видео © Х / Washington Capitals

Счёт в матче открыл белорусский нападающий Алексей Протас. Овечкин также внёс вклад в этот гол, отдав результативную передачу.

Теперь количество шайб, заброшенных Овечкиным в регулярных сезонах НХЛ, достигло 859. По этому показателю в истории лиги он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.