Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 22:06

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 35 голов в гонке лучших снайперов НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © flickr / Nathan Congleton

Александр Овечкин. Обложка © flickr / Nathan Congleton

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», забросил шайбу в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс» (идёт второй период, счёт 5:1).

Гол Александра Овечкина в ворота «Коламбус Блю Джекетс». Видео © Х / Washington Capitals

Счёт в матче открыл белорусский нападающий Алексей Протас. Овечкин также внёс вклад в этот гол, отдав результативную передачу.

Теперь количество шайб, заброшенных Овечкиным в регулярных сезонах НХЛ, достигло 859. По этому показателю в истории лиги он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

«Значимый игрок»: Тренер раскрыл преимущества 107-килограммового Александра Овечкина
«Значимый игрок»: Тренер раскрыл преимущества 107-килограммового Александра Овечкина

Ранее российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин достиг знаковой отметки — 500 голов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейная шайба была заброшена в матче против «Баффало Сэйбрз».

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar