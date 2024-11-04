НХЛ признала Овечкина первой звездой недели

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За семь дней на его счету пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи в четырёх матчах.

Россиянин стремительно сокращает отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки. На данный момент их разделяет 34 гола. «Вашингтон» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции с 16 очками.