НХЛ признала Овечкина первой звездой недели
Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ. Обложка © ТАСС / AP
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За семь дней на его счету пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи в четырёх матчах.
Россиянин стремительно сокращает отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки. На данный момент их разделяет 34 гола. «Вашингтон» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции с 16 очками.
Второй звездой недели признан чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, на его счету девять очков (3+6) в трёх матчах. Третьей звездой стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в активе которого семь очков (4+3) в трёх играх.