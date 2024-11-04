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4 ноября, 18:56

НХЛ признала Овечкина первой звездой недели

Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ. Обложка © ТАСС / AP

Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ. Обложка © ТАСС / AP

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За семь дней на его счету пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи в четырёх матчах.

Россиянин стремительно сокращает отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки. На данный момент их разделяет 34 гола. «Вашингтон» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции с 16 очками.

Второй звездой недели признан чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, на его счету девять очков (3+6) в трёх матчах. Третьей звездой стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в активе которого семь очков (4+3) в трёх играх.

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Никита Никонов
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