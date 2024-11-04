Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» отдали победу «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан Александр Овечкин не смог спасти свою команду.

Матч завершился со счётом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). В составе победителей забитыми шайбами отличился защитник Дмитрий Орлов, он забил дубль на 15-й и 26-й минутах, а также Мартин Нечас (23) и российский нападающий Андрей Свечников (60). Со стороны «Вашингтона» голы числятся за нападающим и капитаном Александром Овечкиным (20) и Брэндоном Дьюхеймом (20).

Овечкин продлил результативную серию до четырех игр, в которых набрал 9 очков. За всю карьеру это оказалась 860-я забитая шайба от Александра и теперь от рекордсмена лиги по голам в чемпионатах НХЛ Уэйна Гретцки его отделяет 34 гола.