Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»
Александр Овечкин. Обложка © Telegram / Alex Ovechkin
Игроки «Вашингтон Кэпиталз» отдали победу «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан Александр Овечкин не смог спасти свою команду.
Матч завершился со счётом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). В составе победителей забитыми шайбами отличился защитник Дмитрий Орлов, он забил дубль на 15-й и 26-й минутах, а также Мартин Нечас (23) и российский нападающий Андрей Свечников (60). Со стороны «Вашингтона» голы числятся за нападающим и капитаном Александром Овечкиным (20) и Брэндоном Дьюхеймом (20).
Овечкин продлил результативную серию до четырех игр, в которых набрал 9 очков. За всю карьеру это оказалась 860-я забитая шайба от Александра и теперь от рекордсмена лиги по голам в чемпионатах НХЛ Уэйна Гретцки его отделяет 34 гола.
Недавно в матче против «Коламбус Блю Джекетс» Александр Овечкин отправил в ворота соперника гол и реализовал ве передачи. Встреча закончилась с разгромным счётом 7:2 в пользу «Вашингтона».