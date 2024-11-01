Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 36 голов

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь сократил разрыв с легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Капитан «столичных» забросил шайбу в матче против «Монреаль Канадиенс», доведя общее число голов в лиге до 858. Теперь ему остаётся всего 36 шайб до рекорда Гретцки, на счету которого 894 гола.

Гол Александра Овечкина в ворота «Монреаль Канадиенс».. Видео © Х / Washington Capitals

Отличившись в этом матче, 39-летний россиянин пополнил список вратарей, которым забивал за всю карьеру: голкипер «Монреаля» Кейден Примо стал 176-м вратарём, пропустившим шайбу от Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.