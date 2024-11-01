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1 ноября, 02:51

Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 36 голов

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь сократил разрыв с легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Капитан «столичных» забросил шайбу в матче против «Монреаль Канадиенс», доведя общее число голов в лиге до 858. Теперь ему остаётся всего 36 шайб до рекорда Гретцки, на счету которого 894 гола.

Гол Александра Овечкина в ворота «Монреаль Канадиенс».. Видео © Х / Washington Capitals

Отличившись в этом матче, 39-летний россиянин пополнил список вратарей, которым забивал за всю карьеру: голкипер «Монреаля» Кейден Примо стал 176-м вратарём, пропустившим шайбу от Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Поклонники Александра верят, что русский хоккеист непременно побьёт рекорд канадца. Однако не во всех рейтингах Овечкин становится победителем. Так, американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс вошёл в десятку лучших хоккеистов по количеству шайб в возрасте до 28 лет: в 588 матчах он забил 371 раз. При этом американец достиг такого результата быстрее российского форварда, который добился аналогичного показателя за 601 игру.

Обложка ©

Х / Washington Capitals

Артём Гапоненко
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