Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 36 голов
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь сократил разрыв с легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Капитан «столичных» забросил шайбу в матче против «Монреаль Канадиенс», доведя общее число голов в лиге до 858. Теперь ему остаётся всего 36 шайб до рекорда Гретцки, на счету которого 894 гола.
Гол Александра Овечкина в ворота «Монреаль Канадиенс».. Видео © Х / Washington Capitals
Отличившись в этом матче, 39-летний россиянин пополнил список вратарей, которым забивал за всю карьеру: голкипер «Монреаля» Кейден Примо стал 176-м вратарём, пропустившим шайбу от Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Поклонники Александра верят, что русский хоккеист непременно побьёт рекорд канадца. Однако не во всех рейтингах Овечкин становится победителем. Так, американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс вошёл в десятку лучших хоккеистов по количеству шайб в возрасте до 28 лет: в 588 матчах он забил 371 раз. При этом американец достиг такого результата быстрее российского форварда, который добился аналогичного показателя за 601 игру.