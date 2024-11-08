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8 ноября, 04:10

Панарин стал 11-м россиянином, достигшим отметки 800 очков в НХЛ

Российский хоккеист Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers

Российский хоккеист Артемий Панарин. Обложка © X / New York Rangers

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 800 набранных очков в матчах Национальной хоккейной лиги. Это произошло в игре регулярного чемпионата с «Баффало Сейбрз» (1:6).

Россиянин отметился голевой передачей, которая стала для него 526-й в лиге. Также на счету 33-летнего хоккеиста 274 гола.

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Панарин стал 11-м представителем России и четвёртым действующим игроком, кому удалось достигнуть этой отметки. Для этого ему потребовалось 684 матча.

Напомним, отметку в 700 очков Панарин преодолел в декабре 2023 года. Нынешний сезон стал для россиянина десятым в НХЛ.

Артур Лапсаков
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