Панарин стал 11-м россиянином, достигшим отметки 800 очков в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 800 набранных очков в матчах Национальной хоккейной лиги. Это произошло в игре регулярного чемпионата с «Баффало Сейбрз» (1:6).

Россиянин отметился голевой передачей, которая стала для него 526-й в лиге. Также на счету 33-летнего хоккеиста 274 гола.

Панарин стал 11-м представителем России и четвёртым действующим игроком, кому удалось достигнуть этой отметки. Для этого ему потребовалось 684 матча.