«Вопрос — когда?» Легендарный Гретцки высказался об идущем за его рекордом Овечкиным
Гретцки: Овечкин побьёт мой рекорд, это вопрос времени
Овечник и Гретцки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexanrovechkinofficial,gretskyfan
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обязательно побьёт рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ — Уэйна Гретцки, совершив огромный вклад в развитие хоккея. Об этом заявил сам легендарный канадский бомбардир.
«Алекс выдал потрясающий старт [в сезоне]. Вопрос не в том, побьёт ли он рекорд, а в том, когда он это сделает. И это здорово для игры, это позитивный момент. Он является классным хоккеистом уже столько лет», — цитирует Гретцки авторитетный хоккейный блог RMNB.
Гретцки также высоко оценил то, как Овечкин влияет на молодых игроков своей команды, сделавшей ряд удачных замен в межсезонье, после которых клуб заиграл энергичнее. Канадский ветеран хоккея похвалил вратарей «Вашингтона», тренера и самого капитана, играющего на высоком уровне и ведущего юных товарищей за собой.
«Команда играет организованно, умно, усердно. Они заслуженно занимают своё место. Они играют очень хорошо», — подытожил Гретцки.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Александр Овечкин продлил свою голевую серию в нынешнем сезоне НХЛ до пяти матчей. Накануне его клуб провёл домашнюю встречу с «Нэшвилл Предаторз», в которой 39-летний форвард забросил шайбу в ворота соперника, набрав в общей сложности 861 гол в регулярных чемпионатах и сократив разрыв с Уэйном Гретцки всего до 33 шайб.