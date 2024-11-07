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Регион
7 ноября, 14:04

«Вопрос — когда?» Легендарный Гретцки высказался об идущем за его рекордом Овечкиным

Гретцки: Овечкин побьёт мой рекорд, это вопрос времени

Овечник и Гретцки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexanrovechkinofficial,gretskyfan

Овечник и Гретцки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexanrovechkinofficial,gretskyfan

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обязательно побьёт рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ — Уэйна Гретцки, совершив огромный вклад в развитие хоккея. Об этом заявил сам легендарный канадский бомбардир.

«Алекс выдал потрясающий старт [в сезоне]. Вопрос не в том, побьёт ли он рекорд, а в том, когда он это сделает. И это здорово для игры, это позитивный момент. Он является классным хоккеистом уже столько лет»,цитирует Гретцки авторитетный хоккейный блог RMNB.

Гретцки также высоко оценил то, как Овечкин влияет на молодых игроков своей команды, сделавшей ряд удачных замен в межсезонье, после которых клуб заиграл энергичнее. Канадский ветеран хоккея похвалил вратарей «Вашингтона», тренера и самого капитана, играющего на высоком уровне и ведущего юных товарищей за собой.

«Команда играет организованно, умно, усердно. Они заслуженно занимают своё место. Они играют очень хорошо», — подытожил Гретцки.

НХЛ признала Овечкина первой звездой недели
НХЛ признала Овечкина первой звездой недели

Ранее Life.ru рассказывал о том, что Александр Овечкин продлил свою голевую серию в нынешнем сезоне НХЛ до пяти матчей. Накануне его клуб провёл домашнюю встречу с «Нэшвилл Предаторз», в которой 39-летний форвард забросил шайбу в ворота соперника, набрав в общей сложности 861 гол в регулярных чемпионатах и сократив разрыв с Уэйном Гретцки всего до 33 шайб.

Юрий Лысенко
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