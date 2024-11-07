«Вопрос — когда?» Легендарный Гретцки высказался об идущем за его рекордом Овечкиным

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обязательно побьёт рекорд лучшего снайпера в истории НХЛ — Уэйна Гретцки, совершив огромный вклад в развитие хоккея. Об этом заявил сам легендарный канадский бомбардир.

«Алекс выдал потрясающий старт [в сезоне]. Вопрос не в том, побьёт ли он рекорд, а в том, когда он это сделает. И это здорово для игры, это позитивный момент. Он является классным хоккеистом уже столько лет», — цитирует Гретцки авторитетный хоккейный блог RMNB.

Гретцки также высоко оценил то, как Овечкин влияет на молодых игроков своей команды, сделавшей ряд удачных замен в межсезонье, после которых клуб заиграл энергичнее. Канадский ветеран хоккея похвалил вратарей «Вашингтона», тренера и самого капитана, играющего на высоком уровне и ведущего юных товарищей за собой.

«Команда играет организованно, умно, усердно. Они заслуженно занимают своё место. Они играют очень хорошо», — подытожил Гретцки.