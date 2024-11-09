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9 ноября, 14:43

Овечкин раскрыл правду о взаимоотношениях с Сидни Кросби

Овечкин завил, что у него отличные отношения с Сидни Кросби

Александр Овечкин и Сидни Кросби в 2016 году. Фото © ТАСС / AP

Александр Овечкин и Сидни Кросби в 2016 году. Фото © ТАСС / AP

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал о своих взаимоотношениях с нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. По словам капитана «Вашингтон Кэпиталз», в последние годы у них было время поговорить.

«Когда я только пришёл в лигу, то мало что знал о нём. Я был больше сосредоточен на своей игре. Однако в последние несколько лет на Матчах звёзд, Олимпийских играх у нас было время поговорить, встретиться и провести время с Кросби»,приводит его слова сайт НХЛ.

Овечкин добавил, что у него с Кросби отличные отношения, несмотря на всё пережитое, и это прекрасно. Россиянин отметил, что уважает соперника как человека и как игрока.

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Напомним, в ночь на 9 ноября состоялась 70-я очная встреча первых номеров драфта 2004 и 2005 годов Александра Овечкина и Сидни Кросби. Победил «Питтсбург» со счётом 4:2, а победный гол забил второй номер драфта-2004 Евгений Малкин. Овечкин же прервал голевую серию из пяти игр и выругался на скамейке.

Полина Никифорова
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