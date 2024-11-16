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16 ноября, 06:00

Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Колорадо» в матче НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / AP

Матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо» и «Вашингтон» счётом 5:2 в пользу последнего. Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду победителей, оформил во время игры результативную передачу.

Среди игроков «Вашингтона» также выделились Якуб Врана, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин и Коннор Макмайкл, который смог оформить шайбу в ворота противника дважды. Российский капитан команды Александр Овечкин во время игры запомнился эффективной передачей. Таким образом только за текущий сезон 39-летний хоккеист набрал 20 очков по итогам 16 матчей.

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Недавно Овечкин прервал голевую серию и выругался на скамейке. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не смог отличиться в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» и прервал пятиматчевую серию с заброшенными шайбами.

Мария Любицкая
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