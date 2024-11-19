Овечкин дублем пробил 178-го вратаря в НХЛ, повторив легендарный рекорд

В поединке с «Ютой» Овечкин отличился на 12-й минуте первого периода, поразив ворота канадского голкипера Коннора Ингрэма. Таким образом, Ингрэм стал 178-м вратарем, которому забил российский капитан «Вашингтона». Теперь Овечкин делит с Ягром первое место в списке хоккеистов, забивавших больше всего голокперам в истории НХЛ.