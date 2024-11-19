Овечкин дублем пробил 178-го вратаря в НХЛ, повторив легендарный рекорд
Овечкин повторил рекорд Ягра по числу вратарей, которым забил в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд чешского хоккеиста Яромира Ягра, став автором шайб, заброшенных 178 разным вратарям в матчах НХЛ.
В поединке с «Ютой» Овечкин отличился на 12-й минуте первого периода, поразив ворота канадского голкипера Коннора Ингрэма. Таким образом, Ингрэм стал 178-м вратарем, которому забил российский капитан «Вашингтона». Теперь Овечкин делит с Ягром первое место в списке хоккеистов, забивавших больше всего голокперам в истории НХЛ.
Голы Александра Овечкина в ворота вратаря «Юты» Коннора Ингрэма. Видео © Х / Washington Capitals
А 18 ноября Овечкин отметился хет-триком в ворота «Вегас Голден Найтс». Тогда он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 28 шайб.
Х / NHL