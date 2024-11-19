Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 03:38
3237

Овечкин дублем пробил 178-го вратаря в НХЛ, повторив легендарный рекорд

Овечкин повторил рекорд Ягра по числу вратарей, которым забил в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд чешского хоккеиста Яромира Ягра, став автором шайб, заброшенных 178 разным вратарям в матчах НХЛ.

В поединке с «Ютой» Овечкин отличился на 12-й минуте первого периода, поразив ворота канадского голкипера Коннора Ингрэма. Таким образом, Ингрэм стал 178-м вратарем, которому забил российский капитан «Вашингтона». Теперь Овечкин делит с Ягром первое место в списке хоккеистов, забивавших больше всего голокперам в истории НХЛ.

Голы Александра Овечкина в ворота вратаря «Юты» Коннора Ингрэма. Видео © Х / Washington Capitals

Александр Овечкин сумел повторить достижение Горди Хоу 56-летней давности
Александр Овечкин сумел повторить достижение Горди Хоу 56-летней давности

А 18 ноября Овечкин отметился хет-триком в ворота «Вегас Голден Найтс». Тогда он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 28 шайб.

Обложка ©

Х / NHL

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Вашингтон Кэпиталз
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar