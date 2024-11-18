864-й гол в карьере НХЛ: Овечкин близок к рекорду Гретцки

На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) продолжается матч НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент во втором периоде счёт 1:3 в пользу гостей.

Один из голов забил Александр Овечкин. Это был 864-й гол в его карьере в НХЛ. Таким образом, он отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 30 шайб. В текущем сезоне спортсмен провёл 17 матчей, в которых набрал 11 попаданий и 10 передач при коэффициенте полезности «+10».