864-й гол в карьере НХЛ: Овечкин близок к рекорду Гретцки
Овечкин забросил 864-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 30 голов
Александр Овечкин. Обложка © Wikipedia / All-Pro Reels
На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) продолжается матч НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент во втором периоде счёт 1:3 в пользу гостей.
Один из голов забил Александр Овечкин. Это был 864-й гол в его карьере в НХЛ. Таким образом, он отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки на 30 шайб. В текущем сезоне спортсмен провёл 17 матчей, в которых набрал 11 попаданий и 10 передач при коэффициенте полезности «+10».
Ранее прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо» и «Вашингтон» счётом 5:2 в пользу последнего. Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду победителей, оформил во время игры результативную передачу.