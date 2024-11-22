Александр Овечкин сломал ногу

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты», который прошёл несколько дней назад. Травма россиянина была выявлена по итогам повторного обследования. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты». Видео © X / ProducerDrew_

Овечкин пропустит от четырёх до шести недель. Предварительно, его место займёт Иван Мирошниченко.