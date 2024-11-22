Александр Овечкин сломал ногу
Овечкин пропустит от четырёх недель из-за перелома ноги в матче с «Ютой»
Александр Овечкин. Обложка © X / nhl
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты», который прошёл несколько дней назад. Травма россиянина была выявлена по итогам повторного обследования. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты». Видео © X / ProducerDrew_
Овечкин пропустит от четырёх до шести недель. Предварительно, его место займёт Иван Мирошниченко.
Напомним, Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». В середине третьего периода он столкнулся с игроком «Юты» и получил травму. Россиянин не смог продолжить матч и ушёл в раздевалку. До травмы Овечкин успел забросить «Юте» две шайбы, огорчив 178-го вратаря в НХЛ. Это позволило 39-летнему форварду повторить достижение чешкого хоккеиста Яромира Ягра.