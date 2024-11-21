Овечкин: будет ли побит рекорд Гретцки в этом сезоне

Александр Овечкин, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», продолжает погоню за легендарным снайперским рекордом Уэйна Гретцки, который забросил 894 шайбы за свою карьеру. На данный момент у Овечкина 868 голов, и ему необходимо забить еще 26 шайб, чтобы превзойти канадца. Однако эксперты считают, что сделать это в текущем сезоне будет непросто.

Бывший арбитр КХЛ Андрей Коровкин в интервью «Газете.Ru» также выразил сомнения. Он отметил, что поддерживать высокую результативность на протяжении всего сезона сложно даже для такого выдающегося спортсмена, как Александр. «Возраст и возможные травмы также играют свою роль», — добавил он.

В недавнем матче против «Юты», который состоялся в ночь на 19 ноября, «Вашингтон» одержал победу со счетом 6:2, а Овечкин отметился дублем. Однако, в третьем периоде Александр получил травму и был вынужден покинуть лёд, из-за чего пропустит несколько следующих игр. Это обстоятельство делает задачу по преодолению рекорда ещё более сложной.

Коровкин также подчеркнул, что несмотря на возраст и физические нагрузки, Овечкин обладает талантом и поддержкой команды, что делает его претендентом на рекорд в будущем. «Боссы клуба нашли ему отличных партнёров, которые играют на его результативность», — отметил он.

В заключение Коровкин выразил уверенность, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в следующем сезоне, если не в этом. Он пожелал Александру скорейшего восстановления и возвращения на лёд в полной силе. Несмотря на текущие трудности, усилия и талант хоккеиста могут привести его к триумфу в ближайшем будущем.