670 тысяч рублей за матч: Российским футбольным судьям станут платить ещё больше
«Спорт-Экспресс»: РФС поднимет гонорары судьям до 200 тысяч рублей за матч РПЛ
С июля следующего года Российский футбольный союз (РФС) начнёт повышать размеры вознаграждений арбитрам за работу на матчах национального чемпионата. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
С сезона 25/26 главные арбитры начнут получать за игру 214 тысяч рублей. Гонорары ассистентов и видеоарбитров повысят до 107 тысяч рублей. Инспектор и помощник видеоарбитра получат 53,5 тысячи, резервный судья — 26 750 рублей. В текущем сезоне за один матч вся судейская бригада получает 625 тысяч рублей. В следующем чемпионате сумма вырастет до 668 750 рублей.
Кроме того, до 53,5 тысячи увеличится ежемесячная зарплата судей. Уточняется, что повышение оплаты труда в разной степени коснётся судей, которые работают на матчах Первой и Второй лиг.
Напомним, на днях в российском судействе произошёл громкий скандал. Арбитр Владислав Безбородов нахваливал сам себя в соцсетях и попался. В итоге его отстранили от работы.
Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Maksymchuk