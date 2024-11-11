670 тысяч рублей за матч: Российским футбольным судьям станут платить ещё больше

С июля следующего года Российский футбольный союз (РФС) начнёт повышать размеры вознаграждений арбитрам за работу на матчах национального чемпионата. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

С сезона 25/26 главные арбитры начнут получать за игру 214 тысяч рублей. Гонорары ассистентов и видеоарбитров повысят до 107 тысяч рублей. Инспектор и помощник видеоарбитра получат 53,5 тысячи, резервный судья — 26 750 рублей. В текущем сезоне за один матч вся судейская бригада получает 625 тысяч рублей. В следующем чемпионате сумма вырастет до 668 750 рублей.

Кроме того, до 53,5 тысячи увеличится ежемесячная зарплата судей. Уточняется, что повышение оплаты труда в разной степени коснётся судей, которые работают на матчах Первой и Второй лиг.