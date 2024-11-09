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9 ноября, 11:09

Губерниев предложил попавшемуся на самовосхвалении судье Безбородову поработать дворником

Губерниев — об отстранении арбитра Безбородова: Стране нужны дворники

Дмитрий Губерниев и Владислав Безбородов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Олег Бухарев

Дмитрий Губерниев и Владислав Безбородов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, Олег Бухарев

Ситуация с отстранением арбитра Владислава Безбородова от судейства до конца сезона 2024-25 годов продемонстрировала, что ему пора «переквалифицироваться». С таким заявлением выступил телекомментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

«Граф Монте-Кристо из него не получился, придётся переквалифицироваться в управдомы <...> Правда, в управдомы Безбородова не возьмут, раз он с людьми ладить не умеет», — сказал Губерниев «Матч ТВ», добавив, что стране нужны дворники.

Спортивный комментатор считает, что Безбородову пойдёт на пользу общественный труд, а в свободное время он может совершенствоваться в судействе, чтобы потом вернуться в профессию.

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Напомним, российского арбитра Владислава Безбородова отстранили от судейства до конца сезона. В Сети нашли комментарии, где арбитр сам хвалил себя и принижал коллег.

Мария Любицкая
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