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Регион
9 ноября, 08:22

РФС отстранил арбитра Безбородова после хвалебных сообщений в Telegram

Владислав Безбородов. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Владислав Безбородов. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Российский арбитр Владислав Безбородов отстранён от судейства до конца сезона-2024/25. Данное решение вынесла дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС. Сообщение появилось на официальном сайте организации.

Сообщается, что обсуждение данного вопроса произошло во время заседания комитета накануне. Примечательно, что ранее в Telegram появились комментарии, которые, как писали в Сети, мог оставлять сам Безбородов. Некий пользователь высказал мнение, что Владислав является единственным арбитром, который умеет достойно судить. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.

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Ранее Life.ru сообщал, что РФС опубликовал даты ответных матчей 1/4 финала Кубка России. Матчи Пути регионов запланированы на 26-27 ноября. Ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут 26–28 ноября.

Мария Любицкая
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