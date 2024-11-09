РФС отстранил арбитра Безбородова после хвалебных сообщений в Telegram

Сообщается, что обсуждение данного вопроса произошло во время заседания комитета накануне. Примечательно, что ранее в Telegram появились комментарии, которые, как писали в Сети, мог оставлять сам Безбородов. Некий пользователь высказал мнение, что Владислав является единственным арбитром, который умеет достойно судить. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.