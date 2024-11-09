РФС отстранил арбитра Безбородова после хвалебных сообщений в Telegram
Владислав Безбородов. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Российский арбитр Владислав Безбородов отстранён от судейства до конца сезона-2024/25. Данное решение вынесла дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС. Сообщение появилось на официальном сайте организации.
Сообщается, что обсуждение данного вопроса произошло во время заседания комитета накануне. Примечательно, что ранее в Telegram появились комментарии, которые, как писали в Сети, мог оставлять сам Безбородов. Некий пользователь высказал мнение, что Владислав является единственным арбитром, который умеет достойно судить. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии.
Ранее Life.ru сообщал, что РФС опубликовал даты ответных матчей 1/4 финала Кубка России. Матчи Пути регионов запланированы на 26-27 ноября. Ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут 26–28 ноября.