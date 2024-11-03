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Регион
3 ноября, 11:57

РФС опубликовал даты ответных матчей 1/4 финала Кубка России

Утверждено расписание ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

Матчи Пути регионов запланированы на 26-27 ноября. В них сыграют «Тюмень» — «Краснодар», «Шинник» — «Акрон», «Урал» — «Химки», «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)». Ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут 26–28 ноября. ЦСКА сыграет с «Рубином», «Ахмат» с «Зенитом», «Ростов» со «Спартаком», «Локомотив» с «Динамо». Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ запланированы на 5–6 ноября.

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Ранее Life.ru писал, что футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в матче РПЛ. Всё началось с нескольких жёстких стыков. Игроки завелись и начали выяснять отношения друг с другом. В ходе заварушки защитник армейцев Виллиан Роша ударил кулаком наотмашь, разбив губу защитнику красно-белых Срджану Бабичу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sportoakimirka

Мария Любицкая
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