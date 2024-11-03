РФС опубликовал даты ответных матчей 1/4 финала Кубка России

Утверждено расписание ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС).

Матчи Пути регионов запланированы на 26-27 ноября. В них сыграют «Тюмень» — «Краснодар», «Шинник» — «Акрон», «Урал» — «Химки», «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)». Ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут 26–28 ноября. ЦСКА сыграет с «Рубином», «Ахмат» с «Зенитом», «Ростов» со «Спартаком», «Локомотив» с «Динамо». Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ запланированы на 5–6 ноября.