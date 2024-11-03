Футболисту ЦСКА грозит долгая дисквалификация после скандального матча со «Спартаком»
Игроку ЦСКА Виллиану Роше грозит дисквалификация до двух лет за атаку на судью
Манфред Угальде и Виллиан Роша. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше грозит длительная дисквалификация из-за драки в матче с московским «Спартаком». Игра в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги состоялась накануне и завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.
В начале второго тайма началась потасовка, после которой судья удалил армейского легионера и игрока «Спартака» Руслана Литвинова. Как говорится в протоколе матча, уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.
«После удаления игрок команды ЦСКА Виллиан Роша, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля», — указано на сайте РПЛ.
Поведение полузащитника будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). Если КДК расценит действия Роши, как физическое воздействие на судью, то футболисту грозит дисквалификация от полугода до двух лет или же штраф. Если действия расценят просто как агрессивное поведение, бразилец отделается дисквалификацией сроком до четырёх встреч.
Напомним, накануне футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку. Всё началось с нескольких жёстких стыков. Игроки завелись и начали выяснять отношения друг с другом. В ходе заварушки защитник армейцев Виллиан Роша ударил кулаком наотмашь, разбив губу защитнику красно-белых Срджану Бабичу. Арбитр Алексей Сухой показал игроку ЦСКА красную карточку, а после вмешательства VAR удалил с поля футболиста «Спартака» Руслана Литвинова.