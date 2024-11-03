Футболисту ЦСКА грозит долгая дисквалификация после скандального матча со «Спартаком»

Бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше грозит длительная дисквалификация из-за драки в матче с московским «Спартаком». Игра в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги состоялась накануне и завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.

В начале второго тайма началась потасовка, после которой судья удалил армейского легионера и игрока «Спартака» Руслана Литвинова. Как говорится в протоколе матча, уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля.

«После удаления игрок команды ЦСКА Виллиан Роша, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля», — указано на сайте РПЛ.

Поведение полузащитника будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). Если КДК расценит действия Роши, как физическое воздействие на судью, то футболисту грозит дисквалификация от полугода до двух лет или же штраф. Если действия расценят просто как агрессивное поведение, бразилец отделается дисквалификацией сроком до четырёх встреч.