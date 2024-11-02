С кровью и драками: «Спартак» победил ЦСКА в московском дерби

«Спартак» победил ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счётом 2:0. Точный удар на 45-й минуте нанёс Тео Бонгонда, а точку во встрече в компенсированное время поставил Хесус Медина.

Матч отметился большим количеством стычек, а во втором тайме футболисты даже устроили драку, в результате которой Виллиан Роша и Руслан Литвинов получили красные карточки, а защитнику гостей Срджану Бабичу разбили губу. Позднее за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник армейцев Иван Обляков.

Красно-белые набрали 25 очков и обогнали армейцев в турнирной таблице, поднявшись на пятое место. ЦСКА с 24 баллами опустился на шестую строчку. В следующем туре «Спартак» 10 ноября сыграет в Москве с «Акроном», армейцы в тот же день в Самаре встретятся с «Крыльями Советов».

Кроме того 5 ноября «Спартак» дома сыграет первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом», ЦСКА 6 ноября в Казани встретится с «Рубином».