Майк Тайсон отказался уходить из спорта после проигрыша 27-летнему блогеру
Майк Тайсон. Обложка © X / Mike Tyson
Легендарный боксёр Майк Тайсон отказался уходить из спорта после поражения от блогера Джейка Пола. Он допустил, что прошедший бой был далеко не последним в его карьере.
«Всё будет зависеть от ситуации. Возможно, [вызову на бой] его брата», — сказал Тайсон в эфире Netflix и посмотрел на Логана Пола, старшего брата Джейка.
Логан сразу ответил Тайсону, что «убьёт его» на ринге, если их поединок состоится.
Как уже сообщал Life.ru, 58-летний Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Бой в формате восьми раундов по две минуты прошёл в ночь на субботу в Арлингтоне в США. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 80:72, 79:73, 79:73.