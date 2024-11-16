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16 ноября, 09:55

Майк Тайсон отказался уходить из спорта после проигрыша 27-летнему блогеру

Майк Тайсон. Обложка © X / Mike Tyson

Майк Тайсон. Обложка © X / Mike Tyson

Легендарный боксёр Майк Тайсон отказался уходить из спорта после поражения от блогера Джейка Пола. Он допустил, что прошедший бой был далеко не последним в его карьере.

«Всё будет зависеть от ситуации. Возможно, [вызову на бой] его брата», — сказал Тайсон в эфире Netflix и посмотрел на Логана Пола, старшего брата Джейка.

Логан сразу ответил Тайсону, что «убьёт его» на ринге, если их поединок состоится.

Как уже сообщал Life.ru, 58-летний Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу. Бой в формате восьми раундов по две минуты прошёл в ночь на субботу в Арлингтоне в США. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 80:72, 79:73, 79:73.

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Наталья Демьянова
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