Майк Тайсон отказался уходить из спорта после проигрыша 27-летнему блогеру

Легендарный боксёр Майк Тайсон отказался уходить из спорта после поражения от блогера Джейка Пола. Он допустил, что прошедший бой был далеко не последним в его карьере.

«Всё будет зависеть от ситуации. Возможно, [вызову на бой] его брата», — сказал Тайсон в эфире Netflix и посмотрел на Логана Пола, старшего брата Джейка.

Логан сразу ответил Тайсону, что «убьёт его» на ринге, если их поединок состоится.