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4 ноября, 02:18

«Думал, что это ребёнок»: Майк Тайсон рассказал о первой встрече с Хасбиком

Майк Тайсон признался, что случайно принял 22-летнего Хасбика за ребёнка

Майк Тайсон и Хасбик. Обложка © YouTube / Hotboxin&#x27; with Mike Tyson

Майк Тайсон и Хасбик. Обложка © YouTube / Hotboxin' with Mike Tyson

58-летний чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон в интервью youtube-каналу All the smoke fight поделился впечатлениями от первой встречи с Хасбиком (Хасбуллой Магомедовым), популярным российским блогером и амбассадором UFC, известным своей детской внешностью и ростом менее 100 см из-за генетической аномалии.

«Я думал, что это ребёнок. Я изображал, что играюсь с ним. Всегда веду себя так с детьми. Я его обнимал, держал на руках. А ему, оказывается, сколько, 26 лет (Хасбику 22 года, он родился 7 июля 2022 года. — Прим. Life.ru) ? Но нет, я не играл на камеру», — рассказал боксёр.

Хасбика могут привлечь к ответственности по статье об экстремизме
Хасбика могут привлечь к ответственности по статье об экстремизме

Не так давно блогер Хасбик выложил фото с ракетой КСИР Ирана, которая пробила землю в одном из израильских городов. Затем он удалил его и начал поиск адвоката.

Анатолий Цейко
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