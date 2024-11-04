«Думал, что это ребёнок»: Майк Тайсон рассказал о первой встрече с Хасбиком

58-летний чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон в интервью youtube-каналу All the smoke fight поделился впечатлениями от первой встречи с Хасбиком (Хасбуллой Магомедовым), популярным российским блогером и амбассадором UFC, известным своей детской внешностью и ростом менее 100 см из-за генетической аномалии.

«Я думал, что это ребёнок. Я изображал, что играюсь с ним. Всегда веду себя так с детьми. Я его обнимал, держал на руках. А ему, оказывается, сколько, 26 лет (Хасбику 22 года, он родился 7 июля 2022 года. — Прим. Life.ru) ? Но нет, я не играл на камеру», — рассказал боксёр.